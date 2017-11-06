Обанкротившийся «Татагропромбанк» начнет выплаты кредиторам

Выплаты кредиторам обанкротившегося "Татагропромбанка" начнутся с 15 ноября. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

- Расчеты с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр, в размере 7,77% суммы установленных требований будут осуществляться с 15 ноября 2017 года по 14 февраля 2018 года путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета, - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что в реестр включены требования 124 кредиторов на общую сумму 1,7 млрд рублей, в том числе требования 108 кредиторов первой очереди на сумму 1,6 млрд рублей и 16 кредиторов третьей очереди на сумму 114,1 млн рублей.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию "Татагропромбанка". Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании "Новая нефтехимия", бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.