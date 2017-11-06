«Живое» масло, утиные сосиски и чай для мужчин. Что необычного можно купить в агропарке

ProKazan.ru побывал в казанском Агропромышленном парке и составил подборку необычных продуктов для кзаанцев

Фермерские продукты остаются на пике популярности. Мы заглянули в Агропромпарк и узнали, какие необычные продукты можно купить у татарстанских фермеров, как они полезны и во сколько они обойдутся покупателю.

Масло, которое отожмут при вас

В агропромпарке можно приобрести масло холодного отжима, которое приготовят прямо при вас. Технология проста - зерна чего бы то ни было засыпают в мешочек и отправляют под пресс. 100 грамм масла обойдется в 600 рублей.

- Кедровое, грецкое, кунжутное, масло тмина, бразильского ореха, овса, амарантовое, льняное, - перечисляет варианты продавец Валентина Карпова. - Получается живое масло, все витамины сохраняются. Выход масла примерно 20%. То, что остается, мы отправляем в деревянную мельницу, перетираем и делаем муку. А мука - это волокнистая пища, которая не дает развиваться онкологии, это помогает при кишечных заболеваниях. Почему финны не болеют раком? Они своих деток начинают кормить волокнистой пищей, начиная с 2-х лет. Это культура питания.

Более 60-ти видов хлеба

Местная хлебопекарня производят более 60-ти видов хлеба, точное количество сказать сложно, так как рецепты появляются каждый день. Среди них сырный хлеб, гречневый, кукурузный, с отрубями, семейный - наполовину белый, наполовину серый и другие. Готовит весь этот хлеб лучший пекарь России, производство хлеба в течение дня запускается с 5-ти утра по 3-4 раза в день, в зависимости от спроса.

Стоимость буханки начинается от 30 рублей.

Единственные в России утиные сосиски

Елена Сиразеева продает здесь мясную продукцию из фермерского хозяйства в Песчаных ковалях.

- У нас продаются полуфабрикаты: выпечка, самса, беляши. Мы единственные в России, кто производит утиные сосиски. Это альтернатива для аллергиков, которым нельзя другое мясо. Есть замаринованное мясо, можно просто достать и запечь, охлажденное мясо, копченое, рулеты. Есть тушенка в собственном соку, добавляется соль и черный молотый перец. Все натуральное, сами выращиваем, производим и продаем.

Мед и чай для мужчин

Зульфия Карабаева продает здесь собственный мед. Рассказывает, как вместе с мужем содержат пасеку в Высокогорском районе.

- У нас пасека в 300 семей пчел, - рассказывает Зульфия Карабаева. - Занимаемся медом профессионально, выводим маточек, селекционируем, собираем прополис, перга, пыльца - все вручную. Кроме этого мы сами собираем иван-чай, продает ферментированные листья этой травы, очень полезной для мужчин.

Лавка самообслуживания

Рядом с традиционными лавками работает и лавка хлеба полного самообслуживания. Здесь покупатели сами кладут деньги в ящик и берут необходимую буханку. Если у покупателя нет налички, указан номер карты, куда можно перечислить деньги. Хлеб, кстати, состоит только из муки и воды.

Молочные продукты

Также в парке широко представлена молочная продукция. Вот, например, фермерская продукция Агрызского района. Здесь продают молоко зааненских коз, домашний сыр, творог, стоимостью 48 рублей за 100 грамм, смесь для губадии, катык и деревенскую сметану каймак, жирностью 55 процентов. Кстати, всю продукцию здесь предлагают продегустировать перед покупкой.

- Что называется, ложка стоит, - рассказывает продавец Лилия Хайруллина. - Всю продукцию каждый день привозят из Высокогорского района. Рассольный сыр напоминает брынзу, адыгейский похож на моцареллу. Из каймака взбивается масло.