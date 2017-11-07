Особняк в Казани за 379 миллионов и другие коттеджи, которые вскружат вам голову

Портал ProKazan.ru узнал, как выглядит элитная недвижимость в столице Татарстана и за сколько ее можно приобрести

65 миллионов рублей. Дом с роялем и джакузи видом на сад

3-этажный дом

Расположение: Алтан

Площадь дома: 350 м²

Площадь участка: 20 соток

Самый дешевый дом в нашем обзоре. На первый взгляд, дом кажется довольно обычным. Самое интересное - внутри. Коттедж обставлен мебелью из Италии, его интересно разглядывать. Взгляд приковывают огромные люстры и винтовые лестницы.

В доме можно поиграть на рояле и искупалься в джакузи, наблюдая за тем, что происходит на улице. Кроме того, есть место для сауны и бассейна.

На территории - беседка с барбекю, гараж и открытая автостоянка.

69 миллионов рублей. Дом с тренажерным залом с банным комплексом

2-этажный дом

Расположение: Алтан

Площадь дома: 350 м²

Площадь участка: 10 соток

Дом продается со всей обстановкой, предметами интерьера и техникой. Первый этаж занимает просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой, спальня.

Второй этаж занимают сразу три большие спальни, из супружеской спальни выход в свою ванную комнату, также на этаже есть общий санузел и гардеробная. Эксклюзивная мебель и сантехника из Италии также создавались по индивидуальному заказу.

На цокольном этаж располагается спортивный зал с тренажерами, котельная, постирочная и гардеробная.

Рядом с домом располагается 2-х этажный банный комплекс, где есть сауна, хамам и бассейн.

На втором этаже в комнате отдыха оборудован современный камин на дровах. В подвальном помещении банного комплекса - винный погреб с климат контролем.

Также на участке есть остекленная беседка, рядом - открытая зона отдыха с навесом, вблизи которого располагается пруд с рыбками и живописный водопад.

95 миллионов.

4-этажный дом

Расположение: Алтан

Площадь дома: 700 м²

Площадь участка: 30,2 соток

Владелец не захотел делиться фотографиями интерьеров, однако написал, что в доме есть просторный холл, который плавно уводит в большую светлую гостиную с высокими потолками в 3,5 м. Далее располагается столовая, совмещенная с кухней.

- Особого внимания заслуживают современный бассейн с противотоком и аэромассажем и настоящая финская сауна из кедра и осины, - написано в объявлении.

На втором этаже - рабочий кабинет с балконом и две светлые спальни, каждая из которых снабжена санузлом и гардеробной. Также здесь расположена бильярдная с собственным баром. На мансардном этаже - две просторные детские спальни с гардеробными и игровой комнатой.

На цокольном этаже расположена большая кухня и раздевалка для персонала, а также оснащенные современным оборудованием хозяйственные помещения.

Остается только догадываться, как все это выглядит.

120 миллионов рублей. Дом с панорамным остеклением и большой террасой

2-этажный дом

Расположение: Кировский район, Куземетьево

Площадь дома: 728 м²

Площадь участка: 15 соток

В объявлении сказано, что дом расположен на берегу Волги и продается со всей обстановкой, предметами интерьера и целым парком развлечений.

Особенностью дома является то, что он возведен из кедра, напольное покрытие в комнатах выполнено из коры пробкового дерева. Достоинство коттеджа - масштабное панорамное остекление.

Первый этаж занимает просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой, откуда можно попасть на террасу.

Второй этаж занимают три большие спальни, ванная с санузлом и гардеробная, оснащенная системой увлажнения. Главная изюминка этажа - зимний сад с камином.

379 миллионов рублей. Дом с 5 туалетами, бильярдной и бассейном

3-этажный дом

Расположение: Горки-1

Площадь дома: 1200 м²

Площадь участка: 45 соток

Самый дорогой дом в нашем обзоре находится в охраняемом клубном поселке. На первом этаже дома - холл, гостиная, кухня, спальня, столовая, санузел, бильярдная, подсобные помещения, гараж в цоколе.

На втором этаже расположены четыре спальни и три санузла. На третьем этаже - две комнаты и санузел. Приятное дополнение - в доме есть бассейн.

На территории поселка расположен спортивно-ресторанный комплекс, включающий большой бассейн с водопадом и лягушатником, закрытый теннисный корт, сауну с купелью, турецкую баню, солярий, тренажерный зал, бар и ресторан с камином и бильярдом. Парковая зона имеет освещенные прогулочные дорожки, открытый теннисный корт, детскую площадку и огороженную площадку для тренировки собак.

Читайте также: 7 оче​нь дорогих квартир в Казани, которые вы вряд ли сможете себе позволить