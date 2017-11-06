Стала известна причина смерти женщины, умершей в поликлинике Челнов на руках ребенка

Стала известна причина смерти 49-летней женщины, которая умерла в детской поликлинике на руках своего ребенка, передают «Челнинские известия».

Как рассказала знакомая умершей челнинки, причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.

- Тромб оборвался, а два года назад у нее был инсульт, - сказала женщина.

Напомним, трагедия произошла 3 ноября в Набережных Челнах в детской поликлинике №6. Женщина пришла на прием вместе со своей дочерью-подростком. Ей внезапно стало плохо, и она умерла еще до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, женщина умерла буквально на руках своей дочери. Персонал поликлиники, оказавший первую помощь, уже ничем не смог помочь.