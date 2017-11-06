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Туман, вызвавший задержку авиарейсов в Казани, попал в топ тем в соцсетях казанцев

Туман, вызвавший задержку авиарейсов в Казани, попал в топ тем в соцсетях казанцев
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Фото: архив ProKazan/Фото сделано напротив Кремля
Видимость из-за сильного тумана составляла около 150 метров

Сильный туман в Казани, который привел к задержкам вылета четырех авиарейсов в аэропорту города, стал одной из популярных тем для фотографий в аккаунтах казанцев в соцсетях.

Отметим, видимость из-за сильного тумана составляла около 150 метров.

 

Доброе утро! Хэерле иртэ!

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

 

Туман-туманище над миром стелеться....#Туман#Казань #Кремль #ВотТакоеУтро

Публикация от sparkspark77 (@sparkspark7777)

 

Вот такой классный туман я наблюдал сегодня утром Было классно, но сыро)) #Туман

Публикация от Влад Филимонов (@vlad_filya)

 

#туман в городе... #Казань #попутинаработу

Публикация от Михаил (@mmolokoedov)

 

#туман#работанепрет#

Публикация от @aigyl4ik

Н. Вильданов, 07.11.2017, 11:13
Тэги: Погода
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Комментарии

Шурик07 ноября 2017, 11:20
в Иннополисе до сих пор туман
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Горожанин07 ноября 2017, 11:23
А где ёжик?
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Горожанин07 ноября 2017, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
А где ёжик?
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В спячке .
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Горожанин07 ноября 2017, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
В спячке .
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в отключке
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Горожанин07 ноября 2017, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
А где ёжик?
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в миниполисе
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Миша Попов07 ноября 2017, 11:39
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
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Голосов: 600
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