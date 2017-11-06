Глава МВД России: большинство звонков о минировании производится из-за рубежа‍

Телефонные террористы, сообщающие об угрозах взрывов в России, звонят из-за рубежа с помощью телефонии и компьютерных программ спам-ботов. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

- Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ - спам-ботов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно. Сейчас в силу специфики ситуации пока рано раскрывать все детали, - сказал он газете "Известия".

По его словам, цель телефонного терроризма в России - посеять в обществе страх и чувство незащищенности.

- Раньше такие поступки характеризовались как телефонное хулиганство - кто-то, например, опаздывал на рейс или не хотел идти на контрольную в школу, - поступали звонки о минировании. Сегодня цель в корне изменилась, и она состоит в том, чтобы дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности. Поэтому сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция, - сказал он.

Напомним, волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. 3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне. После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.