Наверх
Туман, вызвавший задержку авиарейсов в Казани, попал в топ тем в соцсетях казанцев
11:13, сегодня3
В Пермском крае в ДТП погибла 24-летняя жительница Татарстана
11:28, сегодня
В Казани водитель сбил мужчину во дворе жилого дома: ГИБДД ищет очевидцев
10:51, сегодня1
Глава МВД России: большинство звонков о минировании производится из-за рубежа‍
10:41, сегодня6
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
СМИ: гендиректор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро покинет свой пост
10:24, сегодня6
Реклама
Один из руководителей аэропорта "Бегишево" с водителем погибли в ДТП в Самарской области
10:10, сегодня2
Расстрел красноармейцев под Казанью показали в сериале «Троцкий»‍
09:50, сегодня6
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
Появилось видео, как около "Кольца" перевернулся внедорожник
09:27, сегодня8
Казань 100 лет назад: как в городе проходила Октябрьская революция
09:15, сегодня26
Власти Татарстана отложили введение в школах новых учебных планов с татарским языком
08:58, сегодня59
На горе Эверест вновь подняли флаг Татарстана
08:42, сегодня16
В казанском аэропорту отложили время вылета у нескольких авиарейсов
08:25, сегодня5
Сегодня в Казани воздух прогреется до 3 градусов
06:17, сегодня2
«Ак Барс» на своем льду проиграл «Торпедо»
18:48, 06.11.20175
В Казани рабочего засыпало землей
17:57, 06.11.201716
На митинге в честь 25-летия Конституции РТ выступили в защиту татарского языка
17:01, 06.11.201782
Полиция Казани задержала серийного поджигателя машин
16:08, 06.11.201715
В Татарстане хотят подать в суд на Минобрнауки РФ из-за татарского языка
15:23, 06.11.2017183
Блоги ProKazan.ru: как улететь в США по программе Work and Travel
14:52, 06.11.201722
Под Зеленодольском полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить массовую драку
14:19, 06.11.201757
СМИ: названа возможная причина крушения вертолета под Казанью
13:47, 06.11.201721
В Татарстане водитель на иномарке насмерть сбил пешехода на трассе
13:11, 06.11.20177
Apple сообщила об опасности выгорания экрана новых iPhone X
12:34, 06.11.201725
СМИ: в Татарстане дочь довела мать до самоубийства
11:41, 06.11.201710
Минздрав РТ собирает мнение жителей Татарстана о работе медучреждений
10:59, 06.11.201749
Подробности крушения вертолета под Казанью: вертолет направлялся, чтобы забрать отдыхающих
10:17, 06.11.201723
Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью
09:50, 06.11.20174
Под Казанью потерпел крушение вертолет: погиб один человек
09:30, 06.11.201715
Минниханов поздравил жителей РТ с 25-летием со дня принятия Конституции Татарстана
08:48, 06.11.201784
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +3 градуса
07:02, 06.11.2017
«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» на домашнем поле
21:24, 05.11.201711
В Зеленодольске неизвестные граблями и лопатами до полусмерти избили бомжа
18:06, 05.11.201728
В 2018 году казанцы смогут вылететь прямым рейсом в Ригу, а оттуда в Милан или Париж
15:31, 05.11.201733
Прокуратура РТ: новые учебные планы по татарскому языку незаконны и нуждаются в отмене
15:20, 05.11.2017195
Казанский «Зенит» в шестой раз завоевал Суперкубок России, обыграв московское «Динамо»
14:43, 05.11.201716
Депутата Сибагатуллина, пожаловавшегося на "лейтенантика", высмеяли на Первом канале
11:48, 05.11.201741
Власти РТ оставили татарский язык в школах в качестве обязательного предмета для изучения
11:07, 05.11.2017215
Смертельное ДТП в Татарстане: грузовик "Скания" смял "Ладу" как детскую игрушку
10:50, 05.11.20176
В РТ лихач едва не спровоцировал крушение поезда, в котором могли пострадать десятки людей
10:03, 05.11.20178
В РТ сотрудники МЧС спасли 25-летнего рабочего, который провалился в 6-метровый колодец
08:59, 05.11.20175
Новые подробности самоубийства из-за пыток: "братки" отказались "отмазывать" полицейских
08:37, 05.11.201764
В Казани сегодня местами слабый снег, а воздух прогреется днем лишь до 2 градусов
07:55, 05.11.2017
Самоубийство после пыток в УВД Нижнекамска: прокуратура требует возбудить еще 3 дела
18:11, 04.11.201720
Казанца постригли в эфире «Вечернего Урганта»
16:58, 04.11.201711
В Казани состоялся старт продаж iPhone X, на который никто не пришел
16:43, 04.11.201734
РЖД перестали продавать билеты в плацкарт
15:40, 04.11.201722
В Татарстане из-за сигареты сгорел мужчина
15:02, 04.11.20175
Стало известно, когда завершатся сельхозярмарки в Татарстане
14:38, 04.11.20177
В Авиастроительном районе Казани загорелся дом
12:54, 04.11.20178
В Татарстане на трассе сгорел «КамАЗ»
12:31, 04.11.20175
В Татарстане женщина умерла в детской поликлинике на руках своего ребенка
12:10, 04.11.201715
Преподавание татарского языка обсудят в Госсовете Татарстана
11:40, 04.11.2017127
«Мы их победили». Госалкогольинспекция сидит в засаде, чтобы поймать продавцов контрафакта
11:00, 04.11.201731
После выходных в Казани планируется отключение воды
10:30, 04.11.20177
В Казани уничтожили 60 кг дорогих французских и голландский сыров
10:10, 04.11.201751
В КФУ хотят провести День Сирии
09:33, 04.11.201732
Сегодня в Казани ожидается +2 градуса
06:27, 04.11.2017
Анонимно в Казани: о грубости в магазинах и изменах, из-за которых оставляют детей
20:00, 03.11.201728
Константин Хабенский: «Татарстан бурлит и жаждет новых идей»
18:00, 03.11.201724
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

СМИ: гендиректор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро покинет свой пост

СМИ: гендиректор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро покинет свой пост
16+
Фото: "Бизнес Online"

Генеральный директор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро (ЗПКБ) Виталий Волков скоро покинет свой пост из-за проблем со здоровьем, которые появились у него после возбуждения уголовного дела, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что Волков подал заявление об увольнении еще на прошлой неделе. Как рассказали несколько топ-менеджеров предприятия, его здоровье сильно пошатнулось после возбуждения уголовного дела.

- Волкова подозревали в том, что бюджетные средства, выделенные ЗПКБ, расходовались на программу «Развитие гражданской морской техники» на 2010–2016 годы, а деньги самого предприятия тратились на собственное развитие в меньшем объеме, чем было утверждено изначально. Однако в октябре дело было прекращено, но он не смог оправиться от пережитого, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что Виталий Волков возглавил Зеленодольское ПКБ в 2011 году. А последние три года он выступал против переподчинения ЗПКБ татарскому холдингу «Ак Барс», которому бюро было нужно для создания собственного судостроительного кластера. Тема обсуждалась на уровне правительства, но пока никакого решения не принято. 

Люция Кашапова, 07.11.2017, 10:24
Тэги: Зеленодольск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

горожанин07 ноября 2017, 10:33
Егорову все мало .
0
1
Согласны с автором?
гражданинтоварищ07 ноября 2017, 10:34
Жаль Волкова, НА РЕДКОСТЬ ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК,БОЛЬШОЙ ПРОФЕССИОНАЛ.
0
4
Согласны с автором?
некто07 ноября 2017, 10:35
У АБХ ни стыда , ни совести !
0
2
Согласны с автором?
житель07 ноября 2017, 10:36
Ну когда же булдырдыки нажрутся то ?
0
4
Согласны с автором?
герцог07 ноября 2017, 10:51
Среди дам складывается мнение и возникает(ситуация общего организационного плана@в направлении@ставить@молодых-и всё
1
0
Согласны с автором?
Горожанин07 ноября 2017, 10:55
А как бюджетные средства израсходовать для Парижа так все на месте сидят,пусть минниханов уходит тогда вместе с метшином за эти действия.нефиг показывать как увольняют руководства района,среди своих ничего не делают.
0
5
Согласны с автором?
Миша Попов07 ноября 2017, 11:40
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 368
Голосовать
Голосов: 600
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru