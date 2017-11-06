СМИ: гендиректор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро покинет свой пост

Генеральный директор Зеленодольского проектно-конструкторского бюро (ЗПКБ) Виталий Волков скоро покинет свой пост из-за проблем со здоровьем, которые появились у него после возбуждения уголовного дела, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что Волков подал заявление об увольнении еще на прошлой неделе. Как рассказали несколько топ-менеджеров предприятия, его здоровье сильно пошатнулось после возбуждения уголовного дела.

- Волкова подозревали в том, что бюджетные средства, выделенные ЗПКБ, расходовались на программу «Развитие гражданской морской техники» на 2010–2016 годы, а деньги самого предприятия тратились на собственное развитие в меньшем объеме, чем было утверждено изначально. Однако в октябре дело было прекращено, но он не смог оправиться от пережитого, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Виталий Волков возглавил Зеленодольское ПКБ в 2011 году. А последние три года он выступал против переподчинения ЗПКБ татарскому холдингу «Ак Барс», которому бюро было нужно для создания собственного судостроительного кластера. Тема обсуждалась на уровне правительства, но пока никакого решения не принято.