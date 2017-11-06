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Казанские голуби: от блюда на ужин до олимпийских чемпионов и моделей

Казанские голуби: от блюда на ужин до олимпийских чемпионов и моделей
16+
Фото: Виктория Абдуллина
ProKazan побывал на выставке голубей и узнал об этих птицах несколько интересных фактов, которые вы вряд ли знали

5 ноября в Казанском Кремле прошла выставка голубей, организованная Казанским клубом любителей голубей. ProKazan побывал на этом мероприятии и узнал у эксперта несколько интересных фактов об этих птицах.

Заслуженный голубевод России Виктор Александрович Данилов посвятил разведению голубей большую часть своей жизни. За свою деятельность он был удостоен Федерацией голубеводов России орденом Романова.

По его словам, на земном шаре существует более 8 000 пород голубей. Все породы разделяются на четыре категории: декоративные, высоколетные, спортивные и мясные. 

Олимпиада для голубей

Спортивные голуби участвуют в соревнованиях. Например, в Казани проводят первенство Татарстана. По регламенту самке нужно набрать 2 000 призовых километров, самцу – 2 500 километров. Только у 20% участников засчитываются призовые километры, то есть из 100 голубей в зачет идут результаты только у первых 20, даже если все голуби долетят до финиша.

Лучшие голуби по результатам местных соревнований отправляются на первенство России, а потом и на Олимпиаду спортивных голубей, которая проходит каждые два года. 

 – В 1990 году три голубя из Татарстана попали в Италию на Олимпиаду, и там наш голубь из 200 самцов занял пятое место. Этот результат голуби из других регионов не могут побить до сих пор, – рассказывает Виктор Данилов. 

Голубиные рекорды

Максимальная дальность полета татарстанских спортивных голубей – 1400 километров. Это дистанция Киев – Казань. Ночью спортивные голуби, конечно, отдыхают, но днем летят быстро, и на третьи сутки они уже в столице Татарстана.

На обычных соревнованиях 2000 километров голуби набирают постепенно. Всего проводится 13 гонок – начинают с дистанции 350 километров, потом расстояние увеличивают. Максимальная дистанция на соревнованиях – 1100 км – гонка Санкт-Петербург – Казань.

Другой вид, высоколетные голуби, могут лететь на большой высоте и продолжительное время. Как отмечает Данилов, высоколетные голуби из Татарстана тоже становились чемпионами России. Их рекорд – 18 часов и 15 минут полета без остановки. 

Скорость

Скорость спортивных голубей иногда достигает 100 км/час, но для этого нужны идеальные погодные условия. А в среднем голуби летят со скоростью 65 км/час, так как погода на протяжении их пути изменчива. Отслеживают перемещение голубя и его скорость по чипам, вживленным под кожу. 

Как голуби понимают, куда лететь?

Голубь летит только домой. То есть, чтобы он пролетел большую дистанцию, его увозят в другой город. Задача голубя – вернуться домой. А вот как голуби находят дом – до сих пор загадка. Виктор Данилов отмечает, что ни одна литература не дает точного ответа. Есть версии, что голуби ориентируются по запаху, по звездам, по магнитным полям, но единого мнения на этот счет нет.

Дрессировка голубей

Голубь становится зрелым уже в 30 дней, в 40 дней его начинают тренировать. Сначала увозят от питомника на 2 км, на 5 км, и постепенно увеличивают дистанцию. Трехмесячный голубь уже может возвращаться домой с расстояния до 300 км. 

Голуби-модели

Декоративные голуби тоже участвуют в соревнованиях. Они оцениваются по 100 бальной системе. Среди критериев внешний вид и форма головы, глаз, клюва, цвет «платья» и даже посадка в клетке.

– Все мои награды в основном за казанских панцирных голубей. Они были выведены в середине 19 века на территории Татарстана, – поясняет Виктор Александрович.

Продолжительность жизни

– У моего отца голуби жили 17 лет, у меня тоже 18-летние голуби есть. Бывает по 22-25 лет даже живут. А в возрасте 10 лет голуби все еще могут выигрывать соревнования, – рассказывает голубевод.

Съедобные голуби

Есть еще один вид голубей – мясные. Их употребляют в пищу в Европе и странах Азии. По словам Данилова, голубиное мясо довольно дорогое, но вкусное и гораздо нежнее, чем куриное.

Виктория Абдуллина, 07.11.2017, 12:50
Тэги: Животные
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