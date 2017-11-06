Расстрел красноармейцев под Казанью показали в сериале «Троцкий»‍

В первой серии сериала "Троцкий", который стартовал 6 ноября на "Первом канале", показали расстрел красноармейцев в Свияжске, серию показали накануне.

Напомним, расстрел произошел в августе 1918 года, по приказу Троцкого, занимавшего должность наркома по военным делам, был расстрелян каждый десятый солдат (децимация). В то время шли бои за Казань, но большевики терпели поражение.

Всего, по данным историков, на виду у красноармейцев расстреляли 41 человека.

Кстати



Восьмисерийный фильм "Троцкий" повествует о жизни ключевой фигуры революции 1917 года в России Льва Троцкого. Сериал затронет не только его революционную деятельность, но и личную жизнь. Главную роль сыграл известный актер Константин Хабенский.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщил, как в городе проходила Октябрьская революция.