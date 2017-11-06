На горе Эверест вновь подняли флаг Татарстана

На самой высокой в мире горе Эверест был вновь поднят флаг Татарстана, вслед за депутатом Госдумы Александром Сидякиным на гору поднялся казанский бизнесмен Игорь Ишков. Об этом сообщает "Бизнес Online".

В честь Дня морской пехоты, который отмечается 27 ноября, казанец решил совершить подъем на гору, он поднялся на высоту 5364 м, где находится базовый лагерь, после чего сделал фото с флагом. Затем бизнесмен собирается покорить и вершину Эвереста, где также сделает фото с флагом.

- И регион развивается, и Россия поднимается на мировом политическом Олимпе. Какое-то время мы занимались только внутренней политикой, а теперь вышли в активную фазу внешней политики, - рассказал о причинах данного поступка бизнесмен.