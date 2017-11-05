К такому решению пришли участники «круглого стола», который прошел в Академии наук РТ

В Татарстане хотят подать в суд на Минобрнауки РФ из-за татарского языка, пишет kazanfirst.ru.

К такому решению пришли участники «круглого стола», который прошел в Академии наук РТ.

- При непринятии Министерством образования и науки РФ в ближайшее время вариативного плана госстандартов для республик федерации, где есть государственные языки, видится необходимым обращение в судебные органы с целью признания невыполнения федеральным министерством своих обязанностей, - заявила вице-президент АН РТ Дания Загидуллина.

Сообщается, что участники встречи приняли резолюцию, в которой отмечается, что действия прокуратуры по оспариванию решений Минобрнауки РТ названы «резкими» и направленными на «игнорирование конституционных прав татарстанцев на изучение государственного языка».

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 ноября министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов подписал новый учебный план, согласно которому татарский язык останется обязательным. Республиканская прокуратура назвала этот план незаконным и потребовала от правительства РТ отменить рекомендации.