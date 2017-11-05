Apple сообщила об опасности выгорания экрана новых iPhone X

Apple сообщила об опасности выгорания дисплея на новых iPhone X, говорится на сайте техподдержки компании.

Чтобы этого избежать, владельцам телефонов рекомендуют не использовать максимальную яркость в постоянном режиме.

Напомним, Apple презентовала юбилейный iPhone в сентябре 2017 года. По официальным данным компании, цены на данную модель в России варьируются от 79 990 до 91 990 рублей. Продажи нового смартфона iPhone X компании Apple начались в России и по всему миру 3 ноября. Казань стала лидером по предзаказам в Приволжском федеральном округе. Однако начало продаж смартфона iPhone X в Казани ажиотажа не вызвало.