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Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью

Появилось видео с места крушения вертолета под Казанью
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Фото: скриншот видео

Появилось видео с места крушения вертолета в Верхнеуслонском районе Татарстана, передает ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Сообщается, что погиб пилот 1974 г.р., его личность устанавливается. По некоторым данным разбился вертолет Bell 407, который принадлежит «АК Барс Аэро», номер РА 01927.

В настоящее  время на месте работают спасатели.

Люция Кашапова, 06.11.2017, 09:50
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Роман Шопов06 ноября 2017, 09:58
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
5
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Горожанин06 ноября 2017, 10:08
жаль не с чинушками
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Горожанин06 ноября 2017, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
жаль не с чинушками
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Как бы негативно вы не относились к чиновникам, но желать смерти людям - страшный грех. Не гневите Бога.
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