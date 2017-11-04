«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» на домашнем поле

5 ноября «Рубин» сыграл вничью 0:0 в 16-м туре Чемпионата России с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Казань Арена». Таким образом казанцы прервали пятиматчевую серию поражений во встречах с петербургским клубом.

«Рубин» резво начал, и уже на 2-й минуте Рифат Жемалетдинов едва не убежал к воротам Андрея Лунёва, но опытный Бранислав Иванович в последний момент оттер нашего нападающего. Первый тайм, а точнее первые минут 35 в нашем исполнении получились на твердую «четверку»: мы много атаковали позиционно, старались завершать атаки ударами, «Зенит» же создал пару моментов только после наших собственных ошибок. Но в последнюю десятиминутку перед перерывом то ли силы кончились, то ли соперник прибавил. Сослану Джанаеву пришлось потрудиться – почти каждая подача в штрафную завершалась ударом по воротам, но наш голкипер был хорош.

В первой половине второго тайма «Рубин» вновь выглядел чуть предпочтительнее, был мобильнее соперника. Жемалетдинов мог повторить подвиг первого круга, но в последний момент из-под его ног мяч выбили. В концовке инициативу снова перешла к «Зениту», но «Рубин», уж никак не заслуживший поражение, выстоял и взял очень важное очко с одним из лидеров чемпионата.