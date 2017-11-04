Смертельное ДТП в Татарстане: грузовик «Скания» смял «Ладу» как детскую игрушку

В отечественном авто погиб водитель из Ульяновска

В Татарстане - на 8-м километре автодороги Мокрые Курнали - Базарные Матаки - произошло ДТП со смертельным исходом. "Лада» 12-й модели из Ульяновска столкнулась с большегрузом "Скания" из Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Удар был такой сильный, что легковой автомобиль смяло как игрушку. Водитель "Лады" погиб.

Сообщение о смертельном ДТП пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алексеевском районе накануне в 23.50. На вызов выехали сотрудники пожарно-спасательной части №64 и поисково-спасательного отряда №3.

Спасатели достали тело погибшего 31-летнего водителя из смятого авто при помощи специального инструмента и передали меликам. Затем отключили аккумуляторы автомобилей.