Новые подробности самоубийства из-за пыток: «братки» отказались «отмазывать» полицейских

Парни, которых обвинили в избиении нижнекамца, добровольно пришли к заместителю руководителя СУ СК России по РТ и рассказали свою версию

История самоубийства нижнекамца Ильназа Пиркина, который пытался таким образом заявить о произволе в полиции, обрастает новыми шокирующими подростями. Версия о том, что парня избивали представители местной ОПГ, привлеченной потерпевшими, поставлена под сомнение. "Братки" сами обратились в прокуратуру, заявив, что их самих избили в полиции, требуя "нужных" показаний, пишет "Бизнес-Онлайн".

Напомним, недавно СМИ обнародовали видеозапись предсмертного обращения нижнекамца Ильназа Пиркина, который обвиняет местных полицейских в избиениях и угрозах.

По горячим следам после "пыточного скандала" в Нижнекамск выехал заместитель руководителя СУ СК России по РТ Владимир Циома, где провел прием граждан. К нему могли обратиться все, кто не согласен с действиями правоохранительных органов. Пришли к Циоме и родственники Ильназа.

Но полной неожиданностью стало обращение владельца стереосистемы, в краже которой подозревали Ильназа Пиркина. По версии собеседника "Бизнес-Онлайна" из МВД, именно он с другом вызвали на встречу с Пиркиным местную ОПГ.

Те самые "опэгэшники", как их назвал наш собеседник из полиции, тоже пришли на прием к высокопоставленному следователю. По их словам, уже после смерти Пиркина, 25 октября, обоих молодых людей – Удирякова и его друга – в 8 вечера задержали люди в гражданском, которые представились сотрудниками угрозыска.

Каждого парня брали отдельно на квартирах. Молодых людей доставили в участок, где, по их словам, их избили, заставляя дать показания, в которых бы они признавались, что избили Пиркина и угрожали ему расправой. По словам молодых людей, полицейские говорили: "Мы вам жить в этом городе не дадим». Сотрудники полиции якобы дали понять, что сделают все для того, чтобы вызволить сидящих в СИЗО коллег.

В заявлении, которое в полиции отказываются принимать, значится, что после экзекуций парней умыли и приказали улыбаться, когда в комнату зайдет судмедэксперт, а отпустили их только после того, как те подписали бумаги.

После приема у Циомы одного из парней отвезли на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать шрамы на шее и голове. Причем людей сопровождали сотрудники следкома, чтобы по пути их "кто-нибудь не перехватил".