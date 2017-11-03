Казанца постригли в эфире «Вечернего Урганта»

19-летний парень прилетел в Москву, чтобы постричься на «Пером канале»

19-летний Марат из Казани стал участником шоу «Вечерний Ургант». Молодой человек специально прилетел в Москву, чтобы постричься в рамках рубрики «Стрижем на первом».

Иван Ургант предложил Марату сыграть в рулетку и с помощью нее выбрать себе прическу. В честь 100-летия Октябрьской революции были предложены прически известных революционных деятелей, половину из которых Марат не знал.

Парню досталась прическа поэта Владимира Маяковского, после чего казанец предстал перед зрителями уже без своих длинных волос.