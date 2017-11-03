РЖД перестали продавать билеты в плацкарт

В РЖД временно приостановили продажу плацкартных билетов, так как не могут определиться с ценой на поездки

3 ноября 2017 закрылась продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Ограничение действует на билеты с датой отправления поезда 1 января 2018 года и позднее. Исключение составляют только поезда категории «Скоростной» - на них купить билет можно.

Решение о приостановление продаж было принято в связи с тем, что Федеральная антимонопольная служба не определилась с ценами на пассажирские перевозки на 2018 год. Как только новые тарифы станут известны, снова можно будет приобретать билеты в плацкартные и общие вагоны.