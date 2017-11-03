В Татарстане из-за сигареты сгорел мужчина

В Альметьевске при пожаре погиб мужчина, куривший в квартире

Ночью 4 ноября в Альметьевске произошел пожар по адресу проспект Строителей, 55. Сотрудники пожарной части спасли из горящего дома пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 2 часа ночи. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пожарные вскрыли дверь и за несколько минут ликвидировали возгорание. В квартире они обнаружили обожженный труп мужчины. По предварительным данным, причиной пожара послужила «неосторожность при курении».