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В Авиастроительном районе Казани загорелся дом

В Авиастроительном районе Казани загорелся дом
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ
Очевидцы сообщилм о густом черном дыме на улице Горбунова

В Авиастроительном районе Казани горит частный одноэтажный дом №6 па улице Горбунова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы говорят, что видят густой черный дым. Горит кровля здания площадью 60 кв. метров. Соседние строения также находятся под угрозой возникновения пожара. По предварительным данным, все люди успели покинуть помещение.

На месте работают две команды пожарных Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

Виктория Абдуллина, 04.11.2017, 12:54
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин04 ноября 2017, 13:03
Это где это такая улица?
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2
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Горожанин04 ноября 2017, 13:06
Давайте обсудим пожарный камаз. Он такой чистенький, красненький, блестященький.
1
3
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Горожанин04 ноября 2017, 13:06
В ответ на комментарий пользователя
Это где это такая улица?
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Посмотри по карте любопытный ты наш
1
1
Согласны с автором?
Горожанин04 ноября 2017, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Это где это такая улица?
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На яндекс.картах забанили? Бедненький
1
0
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Илья Резник04 ноября 2017, 13:24
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 368
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Голосов: 600
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