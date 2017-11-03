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После выходных в Казани планируется отключение воды

После выходных в Казани планируется отключение воды
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Фото: pixabay.com
7 ноября в части домов Казани не будет воды, сообщают в мэрии

7 ноября в нескольких домах Приволжского района Казани будет отключено водоснабжение. Об этом сообщается на официальном портале мэрии. 

Отключение связано с работами по врезке водопровода. 7 ноября с 9:00 до 16:00 воды не будет в домах по адресам:

ул.2-я Газовая, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;

ул.Агрономическая, 76, 78, 80;

ул.Аметьевская, 50в, 52а, 52б, 52в;

ул.Косогорная, 67в, 72в, 76;

ул.Подаметьевская, 41-113;

ул.Спартаковская, 161, 163, 165.

Автоцистерны с водой разместят в соответствии с поступающими заявками, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Виктория Абдуллина, 04.11.2017, 10:30
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Дед04 ноября 2017, 10:35
Ну так, дату прям специально подбирали. ''Прощай не мытая Россия'' это не народ.,а чинуши должны сказать. Санкционнеым сыром им, по фейсу.
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Горожанин04 ноября 2017, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
Ну так, дату прям специально подбирали. ''Прощай не мытая Россия'' это не народ.,а чинуши должны сказать. Санкционнеым сыром им, по фейсу.
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Что за бред?..
Ремонтные работы должны вестись по графику, чтобы проблем в будущем не было
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