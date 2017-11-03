После выходных в Казани планируется отключение воды

7 ноября в части домов Казани не будет воды, сообщают в мэрии
7 ноября в нескольких домах Приволжского района Казани будет отключено водоснабжение. Об этом сообщается на официальном портале мэрии.
Отключение связано с работами по врезке водопровода. 7 ноября с 9:00 до 16:00 воды не будет в домах по адресам:
ул.2-я Газовая, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;
ул.Агрономическая, 76, 78, 80;
ул.Аметьевская, 50в, 52а, 52б, 52в;
ул.Косогорная, 67в, 72в, 76;
ул.Подаметьевская, 41-113;
ул.Спартаковская, 161, 163, 165.
Автоцистерны с водой разместят в соответствии с поступающими заявками, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».