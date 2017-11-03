В Казани уничтожили 60 кг дорогих французских и голландский сыров

Санкционный сыр изъяли у казанского предпринимателя, который намеревался реализовать продукт в розничных сетях.

В Казани у предпринимателя изъяли более 60 кг санкционных сыров, привезенных якобы из Голландии и Франции. Бизнесмен планировал сбыть товар в розничных сетях города.

Сотрудники транспортной прокуратуры совместно со специалистами Татарстанской таможни и управления Россельхознадзора по РТ обнаружили продукцию на одном из складов столицы.

Предприниматель не смог предоставить проверяющим документов, подтверждающих безопасность сыров. Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что вся партия сыров была изъята и уничтожена.