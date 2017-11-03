В КФУ хотят провести День Сирии

Сирийцы смогут рассказать казанцам о своей культуре, обычаях и традициях

Проректор по внешним связям Казанского федерального университета Линар Латыпов на встрече представителей аппарата президента САР в Казани с сирийскими магистрантами предложил провести в вузе День Сирии. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Сейчас в Казанском университете учатся 65 студентов из Сирии. В основном это магистранты и аспиранты Института фундаментальной медицины и биологии и Института физики.

В рамках Дня Сирии студенты смогут рассказать о своей культуре, обычаях и традициях. В пресс-службе сообщили, что участники встречи поддержали инициативу Латыпова.