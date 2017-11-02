Завтра в Казани воздух прогреется до +2 градусов

Завтра, 4 ноября, в Казани ожидается облачная погода, днем без существенных осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 1-3 гр.мороза. Максимальная температура воздуха днем от 0 до +2 гр.тепла. На дорогах местами гололедица.