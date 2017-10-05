Блог ProKazan.ru: почему кандидаты в президенты Собчак или Гордон - это даже хорошо?

В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главный по рубрике «Блоги» - Наиль Вильданов, новостной корреспондент портала ProKazan.ru.

Медиапространство России последние недели сотрясают "скандалы", связанные с обычно довольно скучной темой выборов президента России - сначала о своем выдвижении на этот пост объявила популярная телеведущая Ксения Собчак, а после нее еще несколько довольно известных женщин, включая порнозвезду Елену Беркову.

В рамках небольшого блога-"диванной аналитики" я постраюсь объяснить, почему я считаю, что эти выдвижения - даже хорошо, по сравнению с типичным мавзолеем кандидатов "Зюганов, Жириновский". Впрочем, это не означает, что я буду голосовать за кого-то из представленных выше кандидатов.

Личное мнение

1) В России на выборах уже довольно давно отменили пункт "Против всех", поэтому людям, которые не видят интересных для себя кандидатов, остается только "голосовать ногами" - то есть не приходить на избирательные участки. Однако в России нет и минимальной явки, то есть выборы будут признаны легитимными при любом количестве проголосовавших, так что вариант "не ходить" в данном случае не имеет смысла, если вы хотите хоть как то повлиять на происходящее в стране.

2) Ксения Собчак изначально заявила о том, что она является вариантом "против всех", на этом фоне даже появились сообщения в СМИ, что она сменит фамилию и будет в избирательных бюллетенях как "Ксения Собчак-Против всех". Впрочем, эти сообщения довольно быстро опровергли. Тем не менее, это довольно удачный ход, чтобы привлечь даже тех, кто обычно игнорирует выборы.

3) Почти наверняка в случае участия Владимира Путина в выборах Ксения Собчак не победит - об этом она прямо заявила во время пресс-конференции. По ее словам, ее участие в выборах - это возможность для власти узнать, сколько именно человек не согласны с текущей ситуацией в стране и то, куда она движется. Конечно, возможно, что даже в случае большого процента голосов у Собчак ничего не изменится, но все-таки, есть вероятность, что это как-то повлияет на внутреннюю политику в стране.

4) Многих жителей России отвращает в Собчак ее прошлое - работа в качестве ведущей в проекте "Дом 2", ряд скандалов, связанных с ее возлюбленными. Действительно, это мешает, но в то же время у каждого кандидата есть минусы в биографиях, а Собчак по краней мере признает свои ошибки.

5) Я не сторонник слогана Михаила Ходорковского "Больше ада" в контексте выборов, но все-таки ситуация, когда выборы будут немного веселее, чем обычно - это хорошо даже с точки зрения популяризации данного процесса. Именно поэтому возможное участие в выборах и Екатерины Гордон, и Ирина Волынец, и Анфисы Чеховой привлечет на выборы многих новых людей, которые прежде никогда не голосовали.

Казанцы о том, будут ли голосовать за Собчак

Подытоживая, хочется привести статистику по паблику ProKazan.ru - к примеру, среди более чем 2 тысяч проголосовавших людей за Собчак готовы проголосовать 15,8 процентов казанцев, за Путина - 44,2 процента, а многие даже не определились с выбором.

Так что здесь все довольно скучно. Подождем реальных выборов в марте.