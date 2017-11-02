СМИ: в Минобрнауки попросили избегать слова «презерватив»

В Министерстве образования и науки РФ разгорелся скандал вокруг всероссийского интернет-урока по профилактике ВИЧ. Авторы проекты отказались использовать требования чиновников - избегать слова «презерватив», пишет «Коммерсанть».

Отметим, что онлайн-урок, который приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, проводится для учеников старших классов и студентов с 2105 года. Однако в этом году во время подготовки к очередной такой лекции разгорелся скандал.

Так, авторы проекта предложили министерству отказаться от заранее продуманных ответов и провести занятие в игровой форме — устроить баттл между студентами.

- Но в ведомстве нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем. Тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей, - отметил исполнитель проекта Сергей Буланов.

В свою очередь в министерстве образования и науки РФ данную ситуацию комментировать не стали.