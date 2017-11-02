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Вице-премьер РТ: «Татарский язык надо сохранить. У нас, согласно Конституции, два языка»

Вице-премьер РТ: "Татарский язык надо сохранить. У нас, согласно Конституции, два языка"
16+
Фото: prav.tatar.ru

Вице-премьер Татарстана и председатель национального совета "Милли шура" Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил, что конгресс выступает за полное сохранение татарского языка в школах. Об этом он рассказал на международной научно-практической конференции "Внешние связи регионов РФ. Опыт Республики Татарстан", передает "Татар Информ".

- Мы прекрасно понимаем, что в последнее время очень много идет разговоров в части татарского языка. Те стандарты, которые сейчас представлены, те проверки, которые были — Всемирный конгресс татар свою позицию в данном случае высказал за полное сохранение татарского языка... Язык надо сохранить, это основа, это государственный язык Республики Татарстан. У нас, согласно Конституции, два языка, — заявил чиновник.

Для обсуждения этого вопроса состоится дополнительная сессия Госсовета РТ.

На днях Рособрнадзор завершил проверку по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах республики. 

Напомним, проверки в школах республики начались после многочисленных заявлений в прокуратуру по поводу добровольности изучения татарского языка. Проверки продолжались до конца октября.

Отметим, что все началось с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Н. Вильданов, 03.11.2017, 14:34
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин03 ноября 2017, 14:43
Да достали уже!!! Сохраняй!!! Никто же тебе не запрещает!!! Русский что ли в школе прогуливал?
Ну ясно же сказали, изучайте, но без принудиловки! Ну как еще объяснить?
Лучший комментарий
5
27
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2503 ноября 2017, 14:46
Конечно надо сохранить татарский язык. Для татар сделать изучение родного языка обязательным, остальным - факультатив.
3
20
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не горожанин03 ноября 2017, 14:47
Его за съемки из кабины пилотов только судить надо... Молчал бы лучше..
0
9
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12803 ноября 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Да достали уже!!! Сохраняй!!! Никто же тебе не запрещает!!! Русский что ли в школе прогуливал?
Ну ясно же сказали, изучайте, но без принудиловки! Ну как еще объяснить?
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Он это понимает, он специально искажает, чтоб доверчивые авыляне велись. Разжигает, в общем
2
13
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Горожанин03 ноября 2017, 14:48
Добровольно учи!!! У тя книжки Татарские чтоль отбирают? Хоть эфиопский учи, нех других заставлять!
1
14
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Горожанин03 ноября 2017, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Конечно надо сохранить татарский язык. Для татар сделать изучение родного языка обязательным, остальным - факультатив.
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Разжигаешь? Предлагаешь нарушать конституцию РТ?
5
1
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Горожанин03 ноября 2017, 14:51
Живешь в Татарстане учи татарский, живешь в Эстонии учи эстонский, живешь в Украине учи украинский! Иван как тебе это уже объяснить?
11
3
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Горожанин03 ноября 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Живешь в Татарстане учи татарский, живешь в Эстонии учи эстонский, живешь в Украине учи украинский! Иван как тебе это уже объяснить?
Развернуть
Да достали уже!!! Сохраняй!!! Никто же тебе не запрещает!!! Русский что ли в школе прогуливал?
Ну ясно же сказали, изучайте, но без принудиловки! Ну как еще объяснить?
1
7
Согласны с автором?
2503 ноября 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Живешь в Татарстане учи татарский, живешь в Эстонии учи эстонский, живешь в Украине учи украинский! Иван как тебе это уже объяснить?
Развернуть
Прежде всего ты живешь в России
1
8
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 14:54
Казанская губерния обойдётся без вашей конституции.
26 лет республику разворовывали, тут о конституции вспомнил
0
9
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Горожанин03 ноября 2017, 14:54
А кто ему запретил на его языке разговаривать?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Он это понимает, он специально искажает, чтоб доверчивые авыляне велись. Разжигает, в общем
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Тут вимбильданлв каждый день усиленно разжигает, плодя в своем деле страницв
0
3
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Горожанин03 ноября 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Разжигаешь? Предлагаешь нарушать конституцию РТ?
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Трубочкой сверни... Дальше понял?
0
3
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Горожанин03 ноября 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Живешь в Татарстане учи татарский, живешь в Эстонии учи эстонский, живешь в Украине учи украинский! Иван как тебе это уже объяснить?
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Пнх из россии и все
0
3
Согласны с автором?
Горожанин03 ноября 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Живешь в Татарстане учи татарский, живешь в Эстонии учи эстонский, живешь в Украине учи украинский! Иван как тебе это уже объяснить?
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Очнись, Татарстан-субъект РФ а не наоборот, а Укропы и Эстония вообще сами по себе!!!
0
7
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Горожанин03 ноября 2017, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Живешь в Татарстане учи татарский, живешь в Эстонии учи эстонский, живешь в Украине учи украинский! Иван как тебе это уже объяснить?
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Такие у нас чинуши смешные, перед Путиным гривой машут, а сами все по своему сделать пытаются, хуже евреев)))
0
7
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Горожанин03 ноября 2017, 15:00
Пора прокуратуре вмешиться. Сколько можно терпеть разжигание ненависти от националистов. Перевирают, преподносят, что татарский язык запрещают. Многие недалекие люди ведутся на это. Тем самым напряжение в обществе возрастает.
0
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Горожанин03 ноября 2017, 15:01
государственный язык Республики Татарстан

Что? С каких пор татарстан стал государством?
0
4
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12803 ноября 2017, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
Разжигаешь? Предлагаешь нарушать конституцию РТ?
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Статья 76 конституции РФ:
5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
0
3
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Горожанин03 ноября 2017, 15:03
...Для обсуждения этого вопроса состоится дополнительная сессия Госсовета РТ...???
ЭТО ЕЩЕ ЧТО ТАКОЕ???!!!
ДРУГИХ ПРОБЛЕМ ЧТО...УЖЕ НЕТ????
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Горожанин03 ноября 2017, 15:04
У него один и ощень шершавый.
0
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Граф03 ноября 2017, 15:06
По большому счёту-всё образование, программы, расчёты определятся министерством и за всё лично отвечает министр.У нас в РТ за это дело отвечает министр местного образования. Он должен создать исходя из ситуации Закон и внедрить его в жизнь.Этому Закону должны подчиняться и бухгалтера следящие за комплекстованием и так далее. У нас раньше в школах во всех была астрономия.Министр России подписал Закон и его теперь не и всё нормально.Так министр образования РТ должен разработать документ и ввести в него список школ и количество примерное учителей которые должны преподавать татарский язык.Или преподавать во всех,но только в одной(какой-то школе иметь только одного учителя,а там(где надо даже больше чем сейчас есть.Министр должен дать этот документ президенту РТ и он должен его подписать.Всё должно быть как в армии
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Горожанин03 ноября 2017, 15:08
Татарский должен быть обязательным!!!! И .
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Горожанин03 ноября 2017, 15:09
Оказывается добровольцев то татарский изучать и нет толком! Получается все эти годы только за счет принудиловки изучали!
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Горожанин03 ноября 2017, 15:10
Тут на самом деле язык это верхушка айсберга! Народ быдло не понимает этого. Интеллегенция явно понимает, сегодня язык отобрали, завтра флаг, презика, гимн! Это начало конца. Чтоб не допустить надо бороться!!
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Горожанин03 ноября 2017, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Тут на самом деле язык это верхушка айсберга! Народ быдло не понимает этого. Интеллегенция явно понимает, сегодня язык отобрали, завтра флаг, презика, гимн! Это начало конца. Чтоб не допустить надо бороться!!
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да, презика давно пора на нары
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Горожанин03 ноября 2017, 15:15
Если отберут у человека язык, то что будет с человеком??? Правильно, он превратиться в овцу! Вот так и мы! Давайте народ объединяться! И не допустим этого!! Татарский язык это наш язык! Путька ты же как то сказал, разбирайтесь в своём регионе сами!! Бл ну вот че с школьниками случится если они поучат татяз??? Явно же что тут пренебрежение со стороны руснаселения!!!
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2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 274
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Голосов: 452
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