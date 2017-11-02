Вице-премьер РТ: «Татарский язык надо сохранить. У нас, согласно Конституции, два языка»

Вице-премьер Татарстана и председатель национального совета "Милли шура" Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил, что конгресс выступает за полное сохранение татарского языка в школах. Об этом он рассказал на международной научно-практической конференции "Внешние связи регионов РФ. Опыт Республики Татарстан", передает "Татар Информ".

- Мы прекрасно понимаем, что в последнее время очень много идет разговоров в части татарского языка. Те стандарты, которые сейчас представлены, те проверки, которые были — Всемирный конгресс татар свою позицию в данном случае высказал за полное сохранение татарского языка... Язык надо сохранить, это основа, это государственный язык Республики Татарстан. У нас, согласно Конституции, два языка, — заявил чиновник.

Для обсуждения этого вопроса состоится дополнительная сессия Госсовета РТ.

На днях Рособрнадзор завершил проверку по вопросу добровольности изучения татарского языка в школах республики.

Напомним, проверки в школах республики начались после многочисленных заявлений в прокуратуру по поводу добровольности изучения татарского языка. Проверки продолжались до конца октября.

Отметим, что все началось с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

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