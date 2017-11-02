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В Татарстане санатории начнут работать по системе «все включено»

В Татарстане санатории начнут работать по системе «все включено»
16+
Фото: mil.ru

Санатории Татарстана переходят на систему «все включено». Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, передает РБК.

Так, по словам Иванова, во многих санаториях уже внедрена система «все включено».

- Все санатории продаются на базе трехразового или четырехразового питания. При условии, что турист покупает путевку. Но большинство санаториев работает именно так. Так что что система нам знакома. Да, там нет алкоголя, как в классическом турецком варианте all inclusive. Но понятно, что в санаториях немного другой профиль, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы «всё включено». По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам. Согласно его подсчетам, в среднем каждый отдыхающий в Турции турист тратит не менее $570. 

Люция Кашапова, 03.11.2017, 14:22
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин03 ноября 2017, 14:30
Татрская Турция 5 звезд лухури :D
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Горожанин03 ноября 2017, 14:50
Еще бы за качеством еды следили, в некоторых невозможно есть
0
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Горожанин03 ноября 2017, 14:59
Нафиг нужны с такими ценами
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Горожанин03 ноября 2017, 15:02
Ол инклюдедлар: кислая сметана, каша с комочками...
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