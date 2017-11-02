Подробности пыточного скандала в Нижнекамске: за день до суицида он виделся с «братками»

Появилось видео разговора покончившего с собой 22-летнего Ильназа Пиркина с криминальными «братками» за день до суицида, пишет «Татар-информ».

На видеозаписи видно, как неизвестные усадили молодого человека в машину и увезли. Все произошло 18 октября около шести часов вечера. К Ильназу подъехал автомобиль, сначала он поговорил с одним мужчиной, а спустя несколько минут он подошел к другой машине.

- Пока Ильназ разговаривал с одним человеком, к ним подошли еще несколько. Они усадили парня в машину и увезли, - рассказал источник.

Отмечается, что обратно машина на парковку вернулась примерно через 25 минут. В это время возникают силуэты трех оперативников. Они подходят к Пиркину и задерживают его.

Как пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МВД по РТ, уже в отделе полиции Пиркин признал свою вину, что украл автомагнитолу. Также на допросе он больше всего интересовался, реальный ли срок ему светит.

- Тебя проверят по остальным преступлениям. У нас 47 таких дел. Возможно, оперативники могли упомянуть и про максимальный срок по статье «Кража» – до 10 лет лишения свободы, - рассказал источник.

Также молодой человек записал аудиообращение, которое он разослал своим родным.

- Я сделал очень большую ошибку, открыл чужую машину и взял оттуда вещь. Вину я признаю. Меня хотят посадить на 10 лет. Я не смогу сидеть 10 лет. Я был один год в армии. Я знаю, что это. Без нормального житья, телефонов, общения, гуляния, свободы. Не хочу, - приводит источник цитату аудиообращения.

Напомним, ранее стало известно, что на изъятых у задержанных оперативников УМВД России по Нижнекамску противогазах не было обнаружено ДНК покончившего с собой 22-летнего Ильназа Пиркина. Молодой человек покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух).

Расследование продолжается.