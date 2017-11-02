В Чистополе возбудили уголовное дело на парня, не приходившего по повесткам в военкомат

В Чистополе возбудили уголовное дело на парня, который не являлся по повесткам в военкомат, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, житель города с октября по декабрь 2015 года, не имея права на отсрочку или освобождения от призыва на военную службу, не приходил по повесткам в военкомат города.

По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "уклонение от прохождения военной службы".

Идет расследование.

Напомним, всего в октябре-декабре 2017 года в Татарстане подлежат вызову в призывные комиссии 18000 человек. Из них отправят в армию только 3500 человек - это на 1000 человек меньше, чем в прошлом году. Уменьшение количества призывников связано с укомплектованностью в рядах вооруженных сил контрактниками. Почти половину - 45% из них отправятся в сухопутные войска, 13% военно-морской флот, 10% - ракетные войска стратегического назначения, военно-космические силы и ВДВ - по 8%, войска Национальной гвардии 7% и 12 ГУМО 3%. Оставшиеся 6% будут распределены по другим подразделениям.