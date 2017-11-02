СМИ: AliExpress запустит в Казани магазины виртуальной реальности

AliExpress запускает в 11 городах России, в том числе и Казани магазины с элементами виртуальной реальности, пишет РБК.

Сообщается, что компания разместит специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю откроется магазин с виртуальными товарами.

- У пользователя на смартфоне откроется изображение реального офлайн-магазина с витринами и полками. На них будут выставлены товары, которые можно «взять», покрутить со всех сторон, посмотреть цену и купить, - сообщают представители компании.

Метки будут расположены в торговых центрах, на улицах. Стоимость проекта оценивается в 12 млн рублей. Протестировать виртуальные магазины можно будет уже в эти выходные.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что жители 20 крупнейших российских городов будут получать заказанные на «AliExpress Молл» товары, находящиеся на складах в России, уже на следующий день, еще в 50 городов товары будут поставляться в течение одного—трех дней.