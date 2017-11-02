В Казани пожарные из горящего дома спасли 28 жильцов

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Накануне вечером в Казани в жидом доме по улице Карима Тинчурина, 7 загорелась квартира на втором этаже. Из зоны сильного задымления были спасены 28 человек, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

- Из окон квартиры валил густой дым, в окне третьего этажа люди просили о помощи. Дверь в квартиру оказалась открытой, дым наполнил лестничную клетку, горение происходило в зальной комнате, - сообщили в МЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Площадь пожара составила 10 кв м. Предварительная причина — поджог.