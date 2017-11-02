В Казани задержан глава вагонного участка РЖД по подозрению в подкупе

В Казани по подозрению в коммерческом подкупе задержан начальник вагонного участка РЖД Дмитрий Копейкин, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По версии следствия, подозреваемый незаконно получил 300 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от исполнительного директора ООО «НПО «Термо-Альянс» за организацию подписания исполнительной документации по выполнению работ по реконструкции котельной в ЛВЧ-13.

- Свою вину Копейкин признал полностью и стал сотрудничать со следствием, - отметили в ведомстве.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения.