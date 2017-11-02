Экс-чиновник Минфина РТ стал новым заместителем министра образования Татарстана

Назначение состоялось еще 30 октября

Новым заместителем министра образования и науки РТ стал Павел Фролов, пишет «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что его назначение состоялось еще 30 октября, однако СМИ об этом стало известно накануне.

До назначения Фролов работал главным советником экспертного департамента президента РТ, а также занимал должность начальника отдела бюджетной политики министерства финансов РТ.

Напомним, ранее экс-глава УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин был назначен на должность помощника премьер-министра РТ по правоохранительной и административной деятельности.