Власти Нижнекамска собирают жалобы на полицию на фоне сообщений о пытках «слоником»

В Нижнекамске призвали обратиться на прием всех, кто пострадал от незаконных действий полиции, сообщение было опубликовано н официальном портале района.

- Нижнекамцы, несогласные с действиями сотрудников правоохранительных органов, могут записаться на прием, – говорится в сообщении.

Завтра, 3 ноября, в Нижнекамск приедет заместитель руководителя Следственного комитета по РТ Владимир Циома и проведет прием по вопросам несогласия с действиями и решениями сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Татарстане арестовали трех полицейских, уличенных в пытках задержанных, один из которых покончил с собой. Полицейские доставили в здание УВД 22-летнего Ильназа Пиркина и с применением силы требовали от него признаться в совершении преступления. На следующий день молодой человек покончил с собой, оставив предсмертное видео на мобильном телефоне. На записи он рассказал о пытках полицейских, в частности «слонике», когда на голову жертве надевается противогаз и перекрывается доступ кислорода.