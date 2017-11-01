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Актер Алексей Панин поддержал татарский язык

Актер Алексей Панин поддержал татарский язык
16+
Фото: скриншот

Популярный актер Алексей Панин выступил с поддержкой татарского языка, видеоролик флешмоба с его участием на днях появился в соцсетях.

- Мин татарча сойлэшэм (я говорю по-татарский - прим.ред.), - заявил актер с плакатом "Остановите языковой геноцид".

Также во флешмобе приняли участие еще несколько человек.

 

Россия- многонациональная страна! И, если мы перестанем поддерживать и изучать наши родные языки - мы исчезнем. Исчезнет культура, традиции, языки, наследие- исчезнем мы с вами. Когда-то я закончила школу , в которой преподавали татарский язык и татарскую литературу на уровне русского языка и русской литературы. Благодаря знаниям татарского - я выучила турецкий и у меня появилась возможность сняться в турецком фильме. Я с удовольствием пою татарские песни и получаю от этого неимоверное удовольствие! Мы-артисты российского шоу-бизнеса, этим флешмобом на основе татарского языка хотим поддержать все языки на которых говорят на всей территории Российской Федерации! P.S. К сожалению, не все вошли. Полный монтаж выложу позже . Ваша Айгуль Мильштейн... #минтатарчасойлэшэм, #остановитеязыковойгеноцид, #итугантелиматуртел, #бербулыйкбердэмбулыйк, #маратчанышев, #викториячанышева, #питджейсон, #надеждабушуева, #айгульмильштейн, #алексейпанин, #сохранимтатарскийязык, #татартеленсаклыйк, #татартелетугантелем

Публикация от Айгуль Мильштейн✔️ (@aigul_milshtein)

Напомним, что дискуссия вокруг вокруг добровольности изучения татарского языка началась с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Н. Вильданов, 02.11.2017, 20:18
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Крым Наш02 ноября 2017, 20:34
Вот и стало всё на свои места,теперь даже сабакоеб высказался,хорошая компания собралась однако..
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9
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1302 ноября 2017, 20:38
задолбали. ни кто не запрещает его. не чего просто навязывать. у меня знакомые татары многие татарский не знают и им все равно до татарского.
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Татарин02 ноября 2017, 20:38
Тьфу с собаками >-( хочу учить Русский :-(
1
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marex02 ноября 2017, 20:38
он перестал собачку сиктым?
0
5
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Татарин02 ноября 2017, 20:41
Сабако////б
0
1
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Димон02 ноября 2017, 20:41
Какая разница на каком языке общаться? Самое главное в этой жизни, что бы тебя понимали.
1
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Крым Наш02 ноября 2017, 20:41
https://vk.com/video?z=video284410092_456239099%2Fpl_cat_updates
1
0
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Горожанин02 ноября 2017, 20:42
За пузырь?
0
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Горожанин02 ноября 2017, 20:48
Эташушераотрезвела?
0
1
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Горожанин02 ноября 2017, 20:48
Авторитетное чудо высказалось! Его дело "приборчик" свой в интернете демонстрировать, а не общественные вопросы обсуждать.
0
3
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12802 ноября 2017, 20:49
Еще раз. Татароязычные, почему вы не требуете, например, дублировать новости "проказани" на татарском? Почему вы не требуете государственного новостного канала на татарском? Где вы все? Ааа, понял - вы все требуете обязать русских изучать татарский
2
2
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Горожанин02 ноября 2017, 20:54
Аморально, грести деньги лопатой, расхищая национальные богатства региона. Аморально, когда твои детки становятся миллиардерами, ничего не производя и ничего не изобретя. Аморально, когда ты сидишь на шее у Татарстана, придумав себе должность. Аморально, когда рушатся банки и никто из удащливых за это не несёт ответственности, а виновники просто переходят на другую должность. Аморально, когда племянник главы республики насмерть давит подростка в Альметьевске, и при этом даже не возбуждается уголовное дело, а на свидетелей ДТП оказывается давление.

А изучать насильно региональный язык, не являющийся родным для многих в ущерб изучению единственного государственного языка России- НЕ аморально!
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Горожанин02 ноября 2017, 20:59
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
https://vk.com/video?z=video284410092_456239099%2Fpl_cat_updates
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Че за видео? Это где тебя ганн.он на кукан натягивают?:-D
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Горожанин02 ноября 2017, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
Еще раз. Татароязычные, почему вы не требуете, например, дублировать новости "проказани" на татарском? Почему вы не требуете государственного новостного канала на татарском? Где вы все? Ааа, понял - вы все требуете обязать русских изучать татарский
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Потому, что сам по себе язык им особенно не нужен, и это явно видно, кому то хочется в нациков поиграть. Доиграются.
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Горожанин02 ноября 2017, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
Аморально, грести деньги лопатой, расхищая национальные богатства региона. Аморально, когда твои детки становятся миллиардерами, ничего не производя и ничего не изобретя. Аморально, когда ты сидишь на шее у Татарстана, придумав себе должность. Аморально, когда рушатся банки и никто из удащливых за это не несёт ответственности, а виновники просто переходят на другую должность. Аморально, когда племянник главы республики насмерть давит подростка в Альметьевске, и при этом даже не возбуждается уголовное дело, а на свидетелей ДТП оказывается давление.

А изучать насильно региональный язык, не являющийся родным для многих в ущерб изучению единственного государственного языка России- НЕ аморально!
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Нет! Потому что ты живешь на чужой земле оккупант!
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12802 ноября 2017, 21:01
Не все прочитали, сюда добавлю. Я учился в автошколе с парнишкой с района, который не очень хорошо владел русским. Поэтому, при ответы на вопросы ПДД у него были очень большие проблемы, ему надо было в уме переводить канцелярский язык, на котором написан вопрос и он с этим плохо справлялся, хотя, ПДД понимал и водил неплохо. Вот, чем должно заниматься руководство Республики - обеспечить доступ к услугам на двух языках, перевести экзаминационные билеты на татарский язык, это их обязывает законодательство Республики. От этого татарскому населению была бы польза, а от того, что русские учат татарский пользы мало. Требуйте от руководства реальных дел.
Думаю, что тому парнишке было пофиг кто изучает татарский язык, ему важно было получить водительское удостоверение. Но властям Татарстана аналогично пофиг на него, им важен хайп ради бабла
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Горожанин02 ноября 2017, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
Еще раз. Татароязычные, почему вы не требуете, например, дублировать новости "проказани" на татарском? Почему вы не требуете государственного новостного канала на татарском? Где вы все? Ааа, понял - вы все требуете обязать русских изучать татарский
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Я могу сказать почему, на все это нужны деньги, деньги брали из Российского бюджета, а теперь их не будет, а даже если и есть они - у шаймиева в том числе, не хотят их тратить на так называемый татарский народ, хотя во многих фактах можно поспорить, татарскоговорящий, не факт что татарин, как на украине, был русский, а стал украинец...большое смешение народов...
Я иногда сморб высокий симпитичный парень, даже намека нет, что татарин, а зовут там Адель, все уже давно другие, я не понимаю к чему вся дележка через пару десятков лет, это все будет не важно...А СЕЙЧАС ПРОСТО БАБЛО ДЕЛЯТ,,ВСЕ!!!
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
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Голосов: 345
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