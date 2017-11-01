Актер Алексей Панин поддержал татарский язык

Популярный актер Алексей Панин выступил с поддержкой татарского языка, видеоролик флешмоба с его участием на днях появился в соцсетях.
- Мин татарча сойлэшэм (я говорю по-татарский - прим.ред.), - заявил актер с плакатом "Остановите языковой геноцид".
Также во флешмобе приняли участие еще несколько человек.
Россия- многонациональная страна! И, если мы перестанем поддерживать и изучать наши родные языки - мы исчезнем. Исчезнет культура, традиции, языки, наследие- исчезнем мы с вами. Когда-то я закончила школу , в которой преподавали татарский язык и татарскую литературу на уровне русского языка и русской литературы. Благодаря знаниям татарского - я выучила турецкий и у меня появилась возможность сняться в турецком фильме. Я с удовольствием пою татарские песни и получаю от этого неимоверное удовольствие! Мы-артисты российского шоу-бизнеса, этим флешмобом на основе татарского языка хотим поддержать все языки на которых говорят на всей территории Российской Федерации! P.S. К сожалению, не все вошли. Полный монтаж выложу позже . Ваша Айгуль Мильштейн... #минтатарчасойлэшэм, #остановитеязыковойгеноцид, #итугантелиматуртел, #бербулыйкбердэмбулыйк, #маратчанышев, #викториячанышева, #питджейсон, #надеждабушуева, #айгульмильштейн, #алексейпанин, #сохранимтатарскийязык, #татартеленсаклыйк, #татартелетугантелем
Напомним, что дискуссия вокруг вокруг добровольности изучения татарского языка началась с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.