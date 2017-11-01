Актер Алексей Панин поддержал татарский язык

Популярный актер Алексей Панин выступил с поддержкой татарского языка, видеоролик флешмоба с его участием на днях появился в соцсетях.

- Мин татарча сойлэшэм (я говорю по-татарский - прим.ред.), - заявил актер с плакатом "Остановите языковой геноцид".

Также во флешмобе приняли участие еще несколько человек.

Напомним, что дискуссия вокруг вокруг добровольности изучения татарского языка началась с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.