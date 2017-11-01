В Татарстане женщина разбила металлическим предметом голову полицейскому

Жительница Аксубаевского района Татарстана разбила металлическим предметом голову полицейскому, сообщает прокуратура РТ.

Происшествие произошло 21 октября текущего года.

- Обвиняемая, находясь во дворе частного дома, в ответ на действия сотрудницы полиции по делам несовершеннолетних нанесла ей удар металлическим предметом по голове. При этом сотрудница полиции находилась при исполнении служебных обязанностей - она прибыла туда для проверки сообщения о нахождении малолетних детей без присмотра матери, - сообщили в ведомстве.

В результате потерпевшей были причинены различные травмы: раны в области лба и нижнего века. Свою вину жительница Аксубаево полностью признала.

- Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд, - добавили в ведомстве.