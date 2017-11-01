В Казани наказали последнего из организаторов проституции в «Корстоне»

В Казани осудили последнего участника группы, занимавшейся принуждением к занятию проституцией в отеле "Корстон", 35-летний мужчина полностью признал свою вину, его осудили на 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

29 марта 2015 года подсудимый и другие участники преступной группы пригласили в снятый в "Корстоне" номер двух знакомых девушек, одна из которых была несовершеннолетней, и предложили им заниматься проституцией. Когда девушки отказались оказывать интимные услуги, злоумышленники избили их, а затем удерживали в номере до следующего дня.

Мужчина был признан виновным в принуждении несовершеннолетней к проституции с применением насилия и незаконном лишении двух человек свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Напомним, что все началось в 2014 году, когда Артур Галиев и Ираклий Иосава создали так называемое "интимное агентство", для работы в котором вовлекли трех женщин, в том числе двух несовершеннолетних.

- В дальнейшем вместе с Гайнутдиновым и Пигасовым (другими преступниками - прим. ред.) злоумышленники планировали организовать агентство в гостинице "Корстон" в специально снятых для этого номерах. Однако "сотрудницы" отказались там работать, в связи с чем, их неоднократно избивали и незаконно лишали свободы. При этом одну из несовершеннолетних заставили употребить наркотики, - рассказывали ранее следователи.

Позже девушкам удалось сбежать от похитителей. Они обратились в правоохранительные органы, после чего преступники были задержаны.

25-летнего Артура Галиева и 27-летнего Ираклия Иосаву приговорили к 4 и 3,9 годам лишения свободы соответственно. А 27-летний Артем Гайнутдинов и 29-летний Василий Пигасов были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы.

После суда стало известно, что 149 сотрудников гостинично-развлекательного комплекса "Корстон" наказали в связи с уголовным делом по факту организации занятий проституции в здании отеля, работники были привлечены к дисциплинарной ответственности.