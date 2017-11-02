Сегодня в Казани ожидается +1 градус

Сегодня, 3 ноября, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, днем небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 гр.тепла. На дорогах местами гололедица.