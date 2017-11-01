Порнозвезда Елена Беркова заявила, что намерена баллотироваться в президенты России

Известная российская порноактриса, бывшая участница «Дома-2» Елена Беркова заявила о намерении принять участите в выборах президента России в 2018 году, передает портал Super.ru.

Среди тезисов предвыборной программы актрисы — обязательный сексуальный экзамен, налог на бедность, разрешение на рождение детей, а также смертная казнь за сексуальные домогательства.

Отметим, что актрису не смущает даже тот факт, что по Конституции РФ баллотироваться в президенты можно только с 35 лет, а Берковой сейчас 32 года.

Кстати, ранее читатели ProKazan.ru предсказали, что Берникова будет следующей, кто выдвинет свою кандидатуру на пост в президенты России. Она стала пятой женщиной, заявившей о желании участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Напомним, ранее общественница из Казани Ирина Волынец заявила, что намерена принять участие в праймериз непарламентских партий проекта «Третья сила» от Народной партии. В своей предвыборной программе Волынец намерена делать упор на укрепление социальной политики.

Также о своем намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году объявили журналистки Ксения Собчак, Екатерина Гордон, глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова и телеведущая Анфиса Чехова.