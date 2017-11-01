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В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку

В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку
16+
Фото: архив ProKazan

В России впервые разработали образовательные программы по китайскому языку для школьников 5—11-х классов, что позволит подготовить материалы для Единого государственного экзамена по соответствующей дисциплине к 2019 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков программ.

- Программы написаны в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и имеют ту же структуру, что и по европейским языкам, — рассказала доцент кафедры китайского языка МГИМО МИД России Ольга Масловец.

Она отметила, что до сих пор единой программы по китайскому языку, утверждённой на федеральном уровне, не было.

Н. Вильданов, 02.11.2017, 12:11
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин02 ноября 2017, 12:24
мина китайский язик не нужна!
Спосибо. Школьник. Нижнекамск.
0
1
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Горожанин02 ноября 2017, 12:35
Лучше бы по Татарскому
3
2
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Горожанин02 ноября 2017, 12:38
Это вместо татарского?
2
5
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Горожанин02 ноября 2017, 13:11
Мдаааа....и на кой нам вперся китайский?? Лучше бы свои национальные языки поддерживали! а не зарубежные!
1
1
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полиглот02 ноября 2017, 13:13
Китайский белмим говорю на русском украинском английском немного на татарском читать пытаюсь на двадцати четырех
0
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Горожанин02 ноября 2017, 13:14
В ответ на комментарий пользователя
Лучше бы по Татарскому
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Да, специально для Татарстана разработают программу:)
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Горожанин02 ноября 2017, 13:19
Мина Китай теле тансык, мина татар теле кирэк. Татарр теле боек тел ул, Тукай, Такташ, Жэлил бу телдэ бик куп эсэрлэр, шигырьлэр ижат иткэннэр. Минем эбием бабам, этием энием бу боек телдэ сойлэшэ. Хэм мин узем дэ ТАТАРЧА СОЙЛЭШЭМ!!!!
0
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Горожанин02 ноября 2017, 13:26
До революции грамотные татары владели китайским и арабскими языками,не то што нынешние .
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 169
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Голосов: 310
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