В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку

В России впервые разработали образовательные программы по китайскому языку для школьников 5—11-х классов, что позволит подготовить материалы для Единого государственного экзамена по соответствующей дисциплине к 2019 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков программ.

- Программы написаны в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и имеют ту же структуру, что и по европейским языкам, — рассказала доцент кафедры китайского языка МГИМО МИД России Ольга Масловец.

Она отметила, что до сих пор единой программы по китайскому языку, утверждённой на федеральном уровне, не было.