Опрос: жители России до сих пор путают День народного единства и годовщину революции

Жители России по-прежнему путают День народного единства и День Октябрьской революции, такие данные содержатся в опросе "Левада-центра", сообщают "Известия"

Опрос показал, что 53% россиян знают об отмечающемся 4 ноября. Однако 5% респондентов до сих пор путают его с 7 ноября.

По данным исследования 57% опрошенных не планируют отмечать ни ту, ни другую дату. Праздновать День народного единства в 2017 году планирует только 18% россиян. 15% граждан намерены отмечать 7 ноября.

В "Левада-центре" считают, что для осознания 4 ноября как праздника люди должны понимать его основы.

Готовность отмечать День народного единства выше у жителей Москвы и крупных городов. Это связывают с крупными мероприятиями, которые проводятся в таких городах.