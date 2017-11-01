Пропавших месяц назад девочек из Челнов нашли в прикамской деревне

В Пермском крае нашли 16-летнюю Элеонору Ф. и 14-летнюю Марию З., которые пропали в Набережных Челнах в начале октября, об этом сообщают "Вести Камаза".

Девочки воспитываются в неполных семьях, прежде они уже сбегали из дома. В Пермь они добрались автостопом. Школьниц опознала женщина-водитель, подвозившая их на трассе. Девочки скрывали свой настоящий возраст и всем говорили, что им по 19 лет.

Позже к правоохранителям обратилась челнинка, которая сообщила, что подвозила двух попутчиц до одной из деревень Пермского края. Их лица показались ей похожими на тех, что были в ориентировках о розыске девочек.

Сейчас обе девочки находятся в центре помощи детям, за ними уже выехали родители.