Татарстан намерен потратить 23 млн рублей на поиск площадок под ветроэлектростанции

Площадки под строительство будут искать в Камско-Устьинском, Спасском и Рыбно-Слободском районах Татарстана

Власти Татарстана намерены потратить 23,3 млн рублей на поиск перспективных площадок под ветроэлектростанции. Проведение ветромониторинга заказало министерство промышленности и торговли РТ. Источник финансирования — бюджет республики. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Сообщается, что площадки под строительство будут искать в Камско-Устьинском, Спасском и Рыбно-Слободском районах Татарстана.

Так, согласно документации, необходимо выполнить оценку ветроэнергетического потенциала местности. Площадки должны располагаться на расстоянии более 30 км от аэродромов и более 1 км от жилых домов. Скорость ветра на высоте 100 метров должна быть не менее 7 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Фортум Энергия», которую контролирует финская компания Fortum, получила право на строительство в России 26 ветропарков. Планируется, что ветропарки появятся в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также объекты в Татарстане, Ульяновской и Мурманской областях.