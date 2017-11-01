В Казани задержана начальник отдела судебных приставов Жанна Алпарова

Накануне в Казани была задержана начальник отдела УФССП по РТ Жанна Алпарова, передает «Реальное время».

Сообщается, что старший судебный пристав была допрошена в качестве подозреваемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

- Сотрудники УФССП по РТ превысили полномочия, когда наложили арест на технику с маркировкой iBOX и Ultradata — имущество ответчика по арбитражному делу, руководителя ООО «ЭР-Холдинг» Рамиля Ямалова и отдали арестованное на хранение взыскателю — главе ООО «Интерхолдинг» Эдуарду Хусаинову, - говорится в сообщении.

Однако после отмены ареста часть имущества обнаружена не была.

Также Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь идет о невзысканном сборе в 1,4 млн рублей с должника ООО «Ясная Поляна».