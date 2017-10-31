Анонимно в Казани: о спасении собак и парнях, которые изменяют, находясь в армии

В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О злости

- Люди-человеки, вы чего такие злые? Сегодня по пути на работу наблюдала такую картину: стоит девчонка на выходе из перехода и раздает какие-то рекламные бумажки. В такую погоду на ветру, так жалко ее... Тянет бумажку проходящему мужчине, а тот как огрызнулся на нее. И давай орать, дескать достали уже рекламу впаривать. Ребят, это же работа у девочки такая, будьте добрее. Ей и так не просто. Понимаю, что реклама действительно достала, но неужели вам трудно взять этот листок и улыбнутся человеку? Зачем орать на него?

О догхантерах

- Слышала, что перед ЧМ-2018 в городах-участниках будут избавляться от собак в городе. В том числе с помощью догхантеров... Это правда? Страшно за бедных бродяшек. Люди, не давайте в обиду собак! Они тоже хотят жить!!!

О парнях в армии и неверности

- Как думаете, чем занимаются молодые люди, которые уходят в армию? А я вам расскажу. Вот ушел твой парень, ты как дура ждешь его, считаешь считанные дни и минуты, только бы увидеться поскорее... а у него за это время появляется куча девушек, с которыми он общается так же как и с тобой. Все эти клятвы в верности, какие-то дуратские гневы ревности... наигранные чувства. Саша, если ты это читаешь, то я надеюсь, что твоя девушка бросит тебя... Не нужно быть такими наивными, что они там страдают. Девочки, не будте дурами и будте внимательнее. А парням доверия больше нет.

О нелюбви к Кварталу

- Почему вы так обожаете Квартала? Вот я была там всего один раз и мне этого кошмара хватило на всю оставшуюся жизнь. Меня пригласили туда на вечеринку, нехотя я пошла туда с молодым человеком. Итог вечеринки: моё платье порвали, молодой человек с кем я пришла, напился в усмерть. Мой парень, который был на вечеринке, смеялся надо мной. Я плакала, а гости веселились.