МВД РТ о скандале с депутатом: Сотрудник ГИБДД действовал в соответствии с законом

В МВД Татарстана прокомментировали историю с депутатом Госдумы Фатихом Сибагатуллиным, которого остановил сотрудник ГИБДД, после чего политик назвал его на совещании парламента "маленьким лейтенантиком" и "шпингалетом", по данным правоохранительных органов, инспектор действовал в соответствии с законом, сообщили в ведомстве.

- 27 октября в Казани на перекрестке улиц Кремлевская набережная — Саид-Галеева инспектор ДПС в ходе осуществления контроля за дорожным движением и мероприятий по профилактике преступлений террористической направленности остановил Mercedes-Benz.



После проверки документов сотрудник ГИБДД предложил водителю осмотреть багажное отделение автомобиля на факт перевозки запрещенных предметов, на что тот согласился. После осмотра багажника из автомобиля вышел пассажир, продемонстрировавший удостоверение депутата Государственной Думы РФ, после чего автомобиль продолжил движение, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее этот инцидент прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов призвал депутатов "вести себя чрезвычайно корректно, зная, что за вами стоят десятки тысяч избирателей. А культура у человека воспитывается годами. Как была воспитана культура, соответственно, так человек и поступает".

Депутат Сибагатуллин возмутился, что его автомобиль в нарушении депутатской неприкосновенности остановил для досмотра лейтенант ГИБДД.

- Написано "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" — говорил Сибагатуллин.