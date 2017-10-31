Завтра в Казани ожидается мокрый снег и +1 градус

Завтра, 2 ноября, в Казани ожидается облачная погода, днем временами осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днем от -1 до +1 гр. На дорогах местами гололедица.