Мэр Иннополиса о работе в IT-городе, виртуальной помощнице и стоимости проезда на шаттле

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с главой самого молодого города России

Мэр города высоких технологий — Руслан Шагалеев в интервью корреспонденту ProKazan.ru рассказал о том, почему казанцам стоит переехать в Иннополис, изменениях, которые ждут город и перспективах IT-столицы России.

Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в месте слияния двух рек — Волги и Свияги. Это первый российский город для IT-специалистов.

По словам мэра, зарплаты и доходы иннополисян (именно так горожане предпочитают называть друг друга) сейчас одни из самых высоких в республике. У работников IT-сферы средняя зарплата — 65 000-70 000 рублей, а студенты получают при хорошей учебе стипендию до 42 000 рублей. Средний возраст жителя Иннополиса — 28, 5 лет.

О том, как устроиться на работу в Иннополис без IT-образования и особых условиях для резидентов

Сколько сейчас жителей в городе?

- Сейчас у нас проживает более 3 000 человек, из них 2 500 — постоянных жителей и около 1 000 людей приезжают на работу и учебу из Казани, Зеленодольска и других близлежащих городов.

Многих привлекает Иннополис, но не у всех есть IТ-образование, как попасть к вам на работу?

- Для того, чтобы к нам попасть, нужно позвонить в консьерж-сервис и спросить список вакансий либо посмотреть их на сайте. Самый простой способ — стать сотрудником компании-резидента на территории города или пройти трехмесячные IТ-курсы, после этого вы сможете сюда переехать и жить. Помимо IT-специалистов, у нас есть потребность в людях, занятых в сфере бытовых услуг, сервиса, школе, детских садах, предпринимателях. В городе «айтишников» много, но вряд ли их больше половины жителей.

Как обстоят дела с жильем? Может ли любой казанец арендовать здесь квартиру?

- Для того чтобы снять здесь жилье, вы должны работать в Иннополисе, после этого можете претендовать на квартиру. Сегодня у нас 16 домов, мы заполнили существующее арендное жилье на 99%. Мы эту проблему решаем, сейчас строится новый жилой квартал, это 6 многоэтажных домов на 730 квартир. Кстати в этот раз впервые в проект заложили трехкомнатные квартиры. Планируем, в третьем-четвертом квартале 2018 года начать справлять новоселья. Помимо этого, строятся таунхаусы, они пользуются популярностью. Это пока единственное жилье, которое можно купить в Иннополисе. Остальное — только аренда, потому что одна из целей была обеспечить быстрое привлечение и заселение специалистов. Плюс, мы ведем переговоры с застройщиками о перспективах строительства коммерческого жилья.

Сколько сейчас резидентов в Иннополисе?

- Сейчас у нас 67 компаний-резидентов и партнеров Особой экономической зоны «Иннополис». Самые известные и яркие: АК БАРС Цифровые Технологии, «ИнфоВотч», «Яндекс», «СберТех» — это самая большая IT-компания России по количеству сотрудников. Мы предоставляет своим резидентам особые налоговые условия с низкими ставками по страховым взносам, налогу на прибыль, имущество, землю и транспорт.

Какие-нибудь проекты резидентов вышли на федеральный уровень?

- Во-первых, у нас есть компании-резиденты и партнеры, кто и так на федеральном уровне, например, «Лаборатория Касперского». Если говорить, про молодые стартапы, есть компании, основателями и сотрудниками которых являются выпускники Университета Иннополис. Все городские боты сделаны компанией, команда которой полностью состоит из студентов университета этого года выпуска, они поддерживают и развивают их. Телеграм-боты Иннополиса позволяют жителям отслеживать расписание автобусов, записаться на прием к врачу, узнать о мероприятиях. Также команда разработчиков университета недавно заняла второе место в Калифорнии на мировом конкурсе систем распознавания объектов для беспилотников. Это одна из отраслей, за которой большое будущее.

С июня этого года виртуальная помощница мэрии с искусственным интеллектом — «Инна» обработала более 12 000 обращений.

Расскажите про вашу виртуальную помощницу.

- Мы взяли на работу виртуальную помощницу «Инну», которая в перспективе станет первым сотрудником мэрии с искусственным интеллектом. Один из уникальных городских сервисов по созданию благоприятных условий для жителей — консьерж-сервис. Этот сервис предоставляет ответы на любые вопросы о городе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на 3-х языках (русском, английском, татарском). В день один сотрудник консьерж-сервиса обрабатывает в среднем 300 заявок. Такая нагрузка привела к необходимости появления цифровой коллеги сотрудниц сервиса. «Инна» выступает посредником между людьми и консьерж-сервисом. С ней уже можно пообщаться в Telegram, а также на нашем сайте. Она отвечает на самые частые запросы жителей и гостей города, а те вопросы, с которыми она еще не знакома, автоматически отправляет в консьерж-сервис. С 19 июня этого года «Инна» уже обработала чуть больше 12 тысяч обращений, на которые раньше отвечал живой человек, а теперь этот механизм отвечает автоматически. В планах подключение английского языка, улучшение морфологии и работа с голосовыми запросами.

Об учебе в Университете и стипенции студентов

А как попасть на учебу в университет и лицей?

- Чтобы поступить на бакалавриат, у поступающего должно быть на менее 245 баллов по результатам ЕГЭ по трем предметам: русский язык, математика и информатика. В 2016 году Университет Иннополис вошел в топ-5 технических вузов России по результатам ЕГЭ. Средний балл поступивших на 1 курс — 85,05. В 2017 году средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на 1 курс, — 86,69.



Желающим учиться в магистратуре надо иметь опыт работы в индустрии не менее одного года. Все кандидаты проходят несколько этапов отбора: заочный и очный. После этого необходимо пройти собеседование на английском языке, так как все обучение в вузе проходит на английском. Кандидаты, успешно прошедшие все испытания, получают грант, покрывающий 100% стоимости обучения. Более того, у студентов университета хорошие стипендии: до 36 тысяч у бакалавров, до 42 тысяч у магистров. Плюс он бесплатно проживает в кампусе и пользуется услугами спортивного комплекса.

Что касается учебы в лицее — обучение, питание и проживание бесплатное. Лицей работает для детей с 7 по 11 классы. Для того, чтобы поступить, нужно пройти внутренний экзамен. У нас учатся дети не только из Татарстана, но и из Самары, Башкирии и других соседних регионов. Наш лицей занял 11 место среди лучших школ Татарстана.

Сколько студентов остаются в городе после выпуска?

- В этом году 169 студентов выпустились из университета. Каждый из них получил в среднем 4 предложения о работе в компаниях-резидентах, некоторые открыли собственные стартапы. В этом году их три.

Платный проезд, новое жилье и второй продуктовый магазин: что нового появится в городе

Что нового появится в городе в ближайший год?

- С декабря проезд на шаттле «Иннополис — Казань — Иннополис» станет платным. Мы будем беспокоиться и предпринимать все шаги, чтобы качество не пострадало, чтобы автобусы были современные, комфортные, безопасные. И чтобы цена была приемлемой для жителей, думаю, билет будет стоить не дороже 100 рублей, мои ожидания, — 85. Мы заполнили существующее арендное жилье на 99%, мы эту проблему решаем. Параллельно со сдачей жилья в 2018 году планируем сдать второй бизнес-центр технопарка – центр имени Лобачевского. Также весной начнутся работы по благоустройству парка. В этом году по желанию жителей мы запустили ярмарочный городок, к нам приезжают фермеры из соседних районов. В планах до Нового года открыть аптеку, второй продуктовый магазин, пекарню, лаундж, цветочную лавку, магазин бытовой химии и стоматологическую клинику.

Как развивается инфраструктура города?

- В этом году построили воркаут зону, на которую был очень большой запрос от жителей. Мне кажется, ребята очень классную площадку построили, поставили контейнер, граффити нарисовали красивый. Открыли небольшую скейт-зону. Еще сделали площадку для выгула и дрессировки животных. Сейчас у нас есть внутригородской бесплатный электробус, который ходит до спорткомплекса, медцентра, Технопарка и университета. По казанским меркам расстояние всего ничего, но в городе у нас привыкли, чтобы все было совсем рядом. Сильный ветер — одна из особенностей климата, думаем над решением этой проблемы. Будем высаживать крупномерные деревья. Также по этому вопросу идут переговоры с урбанистами.

«Я лично регистрирую браки, уже расписал три пары».

В Иннополисе нет отделения ЗАГСа, как справляетесь с этим?

- Я лично регистрирую браки, уже расписал три пары. Никогда в жизни не думал, что придется стоять с этой стороны баррикад. Церемонии проводили в университете, в технопарке и в музее Особой экономической зоны. Дату молодожены обсуждают со мной лично, я подстраиваюсь под них, понимая, какой для них это важные день.

Как часто происходят происшествия и какие самые распространенные?

- Есть участковый, он живет тут, в городе, и есть офис полиции. В основном правонарушения связаны с правилами дорожного движения. Основные — не включенный ближний свет и не пристегнутые ремни безопасности. Крупных преступлений на территории города не было. Вообще, с момента основания города в камере предварительного заключения не сидело ни одного человека.

В противопоставление большим городам, где мэр — это недосягаемый чиновник, тут администрация гораздо ближе к жителям. Какие плюсы и минусы такого соседства?

- В основном, плюсы. Я активный пользователь наших групп в Телеграме, постоянно мониторю, отвечаю на вопросы.

Насколько жители Иннополиса активны, принимают участие в жизни города и меняют его лицо?

- Организация ярмарок — яркий пример обратной связи с жителями, тоже самое — воркаут-зона. Часто разумные вещи предлагают с точки зрения организации расписания движения шаттлов. Конечно, мы мониторим ведем статистику, но иногда их предложения по оптимизации выглядят очень интересными. И зачастую наше расписание меняется с учетом их потребностей и пожеланий.