СМИ: в Кирове сотрудники ГИБДД незаконно зарегистрировали 300 «Камазов» из Татарстана

В Кирове сотрудники ГИБДД незаконно зарегистрировали 300 "Камазов" из Татарстана, пишет kirov.ru со ссылкой на СКР по Кировской области.

Сообщается, что полицейские оказались причастны к преступной деятельности теневой группировки из Набережных Челнов. Сумма ущерба составила около 1 млрд рублей.

- Компания обманывала покупателей, продавая устаревшие грузовики под видом "Евро-42". Теперь такие машины, не соответствующие экологическим требованиям, теоретически должны быть изъяты из оборота, - говорится в сообщении.

Официально эту информацию в правоохранительных органах пока не комментируют.